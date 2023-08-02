Пругло (Шевченко) Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Шевченко) Анна Акимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1899

Муж: Пругло Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Пругло Митрофан Тимофеевич

Отец ребёнка: Пругло Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
10.09.1902

Сын: Пругло Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Пругло Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
04.10.1904

Дочь: (Пругло) Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Пругло Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
07.07.1905

Сын: Пругло Прокопий Тимофеевич

Отец ребёнка: Пругло Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
10.07.1908

Сын: Пругло Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Пругло Тимофей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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