Пругло (Шевченко) Анна Акимовна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1899
Рождение ребёнка
1900
Сын: Пругло Митрофан Тимофеевич
Отец ребёнка: Пругло Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
10.09.1902
Сын: Пругло Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Пругло Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
04.10.1904
Дочь: (Пругло) Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Пругло Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
07.07.1905
Сын: Пругло Прокопий Тимофеевич
Отец ребёнка: Пругло Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
10.07.1908
Отец ребёнка: Пругло Тимофей Григорьевич
Смерть
Неизвестно