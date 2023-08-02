Пругло Яков Григорьевич 28.04.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пругло Яков Григорьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

28.04.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1896

Отец: Пругло Григорий Семенович

Мать: Пругло Агафия Ивановна

Военная служба
03.02.1916
Военная служба
20.12.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 185-й пехотный Башкадыкларский полк Место рождения. Губерния Таврическая губ. Место рождения. Уезд Бердянский уезд Место рождения. Волость Мало-Токмакская вол. Причина выбытия болен Дата события 20.12.1916 Тип документа Карточка на прибывших (нижние чины) Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 2765-П
Смерть
Неизвестно

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