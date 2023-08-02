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Пругло Василий Григорьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Пругло Григорий Семенович

Мать: Пругло Агафия Ивановна

Бракосочетание
18.01.1906

Жена: Пругло (Пелешко) Акилина Александровна

Военная служба
30.05.1916
Военная служба
27.12.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 6-й Финляндский стрелковый полк Место рождения. Губерния Таврическая губ. Место рождения. Уезд Бердянский уезд Место рождения. Волость Мало-Токмакская вол. Причина выбытия болен Дата события 27.02.1916 Тип документа Карточка на прибывших (нижние чины) Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 2765-П
Смерть
Неизвестно

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