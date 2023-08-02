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Пругло Иван Григорьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Пругло Григорий Семенович

Мать: Пругло Агафия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Онисия Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1910

Сын: Пругло Павел Иванович

Мать ребёнка: Пругло Онисия Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1913

Дочь: (Пругло) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Онисия Ивановна

Военная служба
14.11.1914
Рождение ребёнка
06.11.1915

Сын: Пругло Иван Иванович

Мать ребёнка: Пругло Онисия Ивановна

Военная служба
17.12.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 51-й пехотный Литовский полк Место рождения Таврическая губ., Бердянский уезд, селение Вербовое Причина выбытия убит Дата выбытия 17.12.1915 Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Именные списки 51 пехотного Литовского полка о потерях солдат на фронтах Документ №87, Список воинских чинов 51 пехотного Литовского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка, убитых, пропавших без вести и взятых в плен неприятелями, а также раненых и контуженных с 1 числа по 31 декабря месяца 1915 г., Автор: 51-й пехотный Литовский полк, 1916-01-09
Смерть
Неизвестно

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