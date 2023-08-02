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Пругло Онисия Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
29.10.1910

Сын: Пругло Павел Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
19.03.1913

Дочь: (Пругло) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
06.11.1915

Сын: Пругло Иван Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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