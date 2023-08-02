Пругло Онисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1910
Отец ребёнка: Пругло Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
19.03.1913
Дочь: (Пругло) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
06.11.1915
Сын: Пругло Иван Иванович
Отец ребёнка: Пругло Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно