Колкунцов Моисей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Колкунцов Никифор Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 06.01.1811
Сын: Колкунцов Григорий Моисеевич
Мать ребёнка: Колкунцова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 25.03.1814
Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Матрона Моисеевна
Мать ребёнка: Колкунцова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Колкунцов Федор Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1818
Сын: Колкунцов Андрей Моисеевич
Мать ребёнка: Колкунцова Мавра Анисимовна
Рождение ребёнка
16.02.1821
Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Агафия Моисеевна
Мать ребёнка: Колкунцова Мавра Анисимовна
Рождение ребёнка
16.02.1821
Мать ребёнка: Колкунцова Мавра Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 09.05.1822
Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Ирина Моисеевна
Мать ребёнка: Колкунцова Мавра Анисимовна
Рождение ребёнка
10.11.1823
Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Степанида Моисеевна
Мать ребёнка: Колкунцова Мавра Анисимовна
Рождение ребёнка
1826 или 1834
Сын: Колкунцов Константин Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно