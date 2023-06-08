Колкунцов Моисей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкунцов Моисей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Колкунцов Никифор Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колкунцова Мавра Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колкунцова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Около 06.01.1811

Сын: Колкунцов Григорий Моисеевич

Мать ребёнка: Колкунцова Марфа Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 25.03.1814

Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Матрона Моисеевна

Мать ребёнка: Колкунцова Марфа Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Колкунцов Федор Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1818

Сын: Колкунцов Андрей Моисеевич

Мать ребёнка: Колкунцова Мавра Анисимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1821

Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Агафия Моисеевна

Мать ребёнка: Колкунцова Мавра Анисимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1821

Сын: Колкунцов Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Колкунцова Мавра Анисимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 09.05.1822

Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Ирина Моисеевна

Мать ребёнка: Колкунцова Мавра Анисимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.11.1823

Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Степанида Моисеевна

Мать ребёнка: Колкунцова Мавра Анисимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1834

Сын: Колкунцов Константин Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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