Колкунцова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкунцова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колкунцов Моисей Никифорович

Рождение ребёнка
Около 06.01.1811

Сын: Колкунцов Григорий Моисеевич

Отец ребёнка: Колкунцов Моисей Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 25.03.1814

Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Матрона Моисеевна

Отец ребёнка: Колкунцов Моисей Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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