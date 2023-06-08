Колкунцова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 06.01.1811
Сын: Колкунцов Григорий Моисеевич
Отец ребёнка: Колкунцов Моисей Никифорович
Рождение ребёнка
Около 25.03.1814
Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Матрона Моисеевна
Отец ребёнка: Колкунцов Моисей Никифорович
Смерть
Неизвестно