Колкунцова Мавра Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1818
Сын: Колкунцов Андрей Моисеевич
Отец ребёнка: Колкунцов Моисей Никифорович
Рождение ребёнка
16.02.1821
Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Агафия Моисеевна
Отец ребёнка: Колкунцов Моисей Никифорович
Рождение ребёнка
16.02.1821
Отец ребёнка: Колкунцов Моисей Никифорович
Рождение ребёнка
Около 09.05.1822
Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Ирина Моисеевна
Отец ребёнка: Колкунцов Моисей Никифорович
Рождение ребёнка
10.11.1823
Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Степанида Моисеевна
Отец ребёнка: Колкунцов Моисей Никифорович
Смерть
Неизвестно