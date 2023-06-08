Колкунцова Мавра Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкунцова Мавра Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колкунцов Моисей Никифорович

Рождение ребёнка
27.09.1818

Сын: Колкунцов Андрей Моисеевич

Отец ребёнка: Колкунцов Моисей Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1821

Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Агафия Моисеевна

Отец ребёнка: Колкунцов Моисей Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1821

Сын: Колкунцов Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Колкунцов Моисей Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 09.05.1822

Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Ирина Моисеевна

Отец ребёнка: Колкунцов Моисей Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.11.1823

Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Степанида Моисеевна

Отец ребёнка: Колкунцов Моисей Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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