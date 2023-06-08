Колкунцов Константин Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Колкунцов Моисей Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1845
Дочь: Колкунцова Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Колкунцова Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Колкунцова Устиния Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1853
Сын: Колкунцов Андрей Константинович
Мать ребёнка: Колкунцова Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
06.01.1856
Сын: Колкунцов Григорий Константинович
Мать ребёнка: Колкунцова Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
01.06.1857
Дочь: Колкунцова Акилина Константиновна
Мать ребёнка: Колкунцова Ольга Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно