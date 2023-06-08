Колкунцов Константин Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкунцов Константин Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Колкунцов Моисей Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1845

Дочь: Колкунцова Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Колкунцова Ольга Константиновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Колкунцова Устиния Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1853

Сын: Колкунцов Андрей Константинович

Мать ребёнка: Колкунцова Ольга Константиновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1856

Сын: Колкунцов Григорий Константинович

Мать ребёнка: Колкунцова Ольга Константиновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1857

Дочь: Колкунцова Акилина Константиновна

Мать ребёнка: Колкунцова Ольга Константиновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колкунцова Ольга Константиновна

Смерть
Неизвестно
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