Колкунцов Никифор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиОколо 1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Колкунцов Моисей Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793 или 1805
Дочь: Паршикова Елена Маркелловна
Мать ребёнка: не указана
Падчерица Никифора Григорьевича Колкунцова.
Смерть
Около 1828