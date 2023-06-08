Колкунцов Никифор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкунцов Никифор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Около 1828

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1765 г.р.
Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колкунцова Ефимия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колкунцова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Колкунцов Моисей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793 или 1805

Дочь: Паршикова Елена Маркелловна

Мать ребёнка: не указана

Падчерица Никифора Григорьевича Колкунцова.
Смерть
Около 1828

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