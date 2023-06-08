Паршикова Елена Маркелловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 или 1805
Дата смерти22.03.1856
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1793 или 1805
Отец: Колкунцов Никифор Григорьевич
Мать: не указана
Падчерица Никифора Григорьевича Колкунцова.
Бракосочетание
19.10.1823
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Паршиков Афанасий Абрамович
Отец ребёнка: Паршиков Абрам Ефремович
Рождение ребёнка
1828 или 1830
Дочь: Паршикова (Паршикова) Ксения Абрамовна
Отец ребёнка: Паршиков Абрам Ефремович
Смерть
22.03.1856