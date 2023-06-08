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Паршикова Елена Маркелловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 или 1805

Дата смерти

22.03.1856

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1805

Отец: Колкунцов Никифор Григорьевич

Мать: не указана

Падчерица Никифора Григорьевича Колкунцова.
Бракосочетание
19.10.1823

Муж: Паршиков Абрам Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Паршиков Афанасий Абрамович

Отец ребёнка: Паршиков Абрам Ефремович

Рождение ребёнка
1828 или 1830

Дочь: Паршикова (Паршикова) Ксения Абрамовна

Отец ребёнка: Паршиков Абрам Ефремович

Смерть
22.03.1856
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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