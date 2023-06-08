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Паршиков Абрам Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Паршиков Ефрем Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1823

Жена: Паршикова Елена Маркелловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Паршиков Афанасий Абрамович

Мать ребёнка: Паршикова Елена Маркелловна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Паршикова Ксения Абрамовна

Мать ребёнка: Паршикова Елена Маркелловна

Смерть
Неизвестно