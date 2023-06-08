Паршиков Абрам Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Паршиков Ефрем Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1823
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Паршиков Афанасий Абрамович
Мать ребёнка: Паршикова Елена Маркелловна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Паршикова Ксения Абрамовна
Мать ребёнка: Паршикова Елена Маркелловна
Смерть
Неизвестно