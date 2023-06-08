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Колкунцов Федор Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Колкунцов Моисей Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колкунцова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Колкунцов Адриан Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Чурилина (Колкунцова) Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1845

Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Колкунцова Дарья Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Любовь Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1852

Сын: Колкунцов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Колкунцова Дарья Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1855

Сын: Колкунцов Иван Федорович

Мать ребёнка: Колкунцова Дарья Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1857

Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Колкунцова Дарья Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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