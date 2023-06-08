Колкунцов Федор Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Колкунцов Моисей Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Колкунцов Адриан Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Чурилина (Колкунцова) Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1845
Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Колкунцова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Любовь Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1852
Сын: Колкунцов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Колкунцова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1855
Мать ребёнка: Колкунцова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1857
Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Колкунцова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно