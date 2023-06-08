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Колкунцова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колкунцов Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
13.10.1845

Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Колкунцов Федор Моисеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1852

Сын: Колкунцов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Колкунцов Федор Моисеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1855

Сын: Колкунцов Иван Федорович

Отец ребёнка: Колкунцов Федор Моисеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1857

Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Колкунцов Федор Моисеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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