Колкунцова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1845
Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Колкунцов Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
27.09.1852
Сын: Колкунцов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Колкунцов Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
29.05.1855
Отец ребёнка: Колкунцов Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
15.04.1857
Дочь: Колкунцова (Колкунцова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Колкунцов Федор Моисеевич
Смерть
Неизвестно