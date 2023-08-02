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Шаповалова Параскева Васильевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

16.07.1878

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябуха Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Рябуха Евтихий Андреевич

Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Рябуха Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Рябуха Арефий Андреевич

Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
20.08.1866

Дочь: (Рябуха) Евфимия Андреевна

Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Рябуха Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Рябуха Тарас Андреевич

Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Рябуха) Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
25.06.1876

Дочь: (Рябуха) Февронья Андреевна

Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович

Смерть
16.07.1878

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