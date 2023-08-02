Шаповалова Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти16.07.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
20.08.1866
Дочь: (Рябуха) Евфимия Андреевна
Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Рябуха) Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
25.06.1876
Дочь: (Рябуха) Февронья Андреевна
Отец ребёнка: Рябуха Андрей Трофимович
Смерть
16.07.1878