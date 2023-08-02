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Рябуха Евтихий Андреевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1856

Дата смерти

24.09.1897

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Рябуха Андрей Трофимович

Мать: Шаповалова Параскева Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябуха Акилина Федоровна

Бракосочетание
13.01.1874

Жена: Рябуха (Лешкова) Дарья Марковна

Рождение ребёнка
24.10.1874

Сын: Рябуха Яков Евтихиевич

Мать ребёнка: Рябуха (Лешкова) Дарья Марковна

Рождение ребёнка
21.08.1875

Сын: Рябуха Фадей Евтихиевич

Мать ребёнка: Рябуха (Лешкова) Дарья Марковна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Рябуха) Мария Евтихиева

Мать ребёнка: Рябуха Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
31.03.1878

Дочь: (Рябуха) Мария Евтихиева

Мать ребёнка: Рябуха (Лешкова) Дарья Марковна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Рябуха) Василиса Евтихиева

Мать ребёнка: Рябуха Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
09.08.1884

Дочь: Рябуха Васса Евтихиева

Мать ребёнка: Рябуха Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
10.09.1887

Сын: Рябуха Сергей Евтихиевич

Мать ребёнка: Рябуха Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
15.03.1889

Сын: Рябуха Алексей Евтихиевич

Мать ребёнка: Рябуха Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
21.06.1891

Сын: Рябуха Евсей Евтихиевич

Мать ребёнка: Рябуха Акилина Федоровна

Смерть
24.09.1897

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