Рябуха Евтихий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти24.09.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябуха Акилина Федоровна
Бракосочетание
13.01.1874
Рождение ребёнка
24.10.1874
Мать ребёнка: Рябуха (Лешкова) Дарья Марковна
Рождение ребёнка
21.08.1875
Мать ребёнка: Рябуха (Лешкова) Дарья Марковна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Рябуха) Мария Евтихиева
Мать ребёнка: Рябуха Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
31.03.1878
Дочь: (Рябуха) Мария Евтихиева
Мать ребёнка: Рябуха (Лешкова) Дарья Марковна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Рябуха) Василиса Евтихиева
Мать ребёнка: Рябуха Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
09.08.1884
Дочь: Рябуха Васса Евтихиева
Мать ребёнка: Рябуха Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
10.09.1887
Мать ребёнка: Рябуха Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
15.03.1889
Сын: Рябуха Алексей Евтихиевич
Мать ребёнка: Рябуха Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
21.06.1891
Мать ребёнка: Рябуха Акилина Федоровна
Смерть
24.09.1897