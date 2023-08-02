Рябуха Акилина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Рябуха) Мария Евтихиева
Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Рябуха) Василиса Евтихиева
Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич
Рождение ребёнка
09.08.1884
Дочь: Рябуха Васса Евтихиева
Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич
Рождение ребёнка
10.09.1887
Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич
Рождение ребёнка
15.03.1889
Сын: Рябуха Алексей Евтихиевич
Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич
Рождение ребёнка
21.06.1891
Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич
Смерть
Неизвестно