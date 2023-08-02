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Рябуха Акилина Федоровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябуха Евтихий Андреевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Рябуха) Мария Евтихиева

Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Рябуха) Василиса Евтихиева

Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич

Рождение ребёнка
09.08.1884

Дочь: Рябуха Васса Евтихиева

Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич

Рождение ребёнка
10.09.1887

Сын: Рябуха Сергей Евтихиевич

Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич

Рождение ребёнка
15.03.1889

Сын: Рябуха Алексей Евтихиевич

Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич

Рождение ребёнка
21.06.1891

Сын: Рябуха Евсей Евтихиевич

Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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