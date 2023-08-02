Рябуха (Лешкова) Дарья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябуха (Лешкова) Дарья Марковна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1856

Дата смерти

01.09.1880

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1874

Муж: Рябуха Евтихий Андреевич

Рождение ребёнка
24.10.1874

Сын: Рябуха Яков Евтихиевич

Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич

Рождение ребёнка
21.08.1875

Сын: Рябуха Фадей Евтихиевич

Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич

Рождение ребёнка
31.03.1878

Дочь: (Рябуха) Мария Евтихиева

Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич

Смерть
01.09.1880

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