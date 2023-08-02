Рябуха (Лешкова) Дарья Марковна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти01.09.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1874
Рождение ребёнка
24.10.1874
Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич
Рождение ребёнка
21.08.1875
Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич
Рождение ребёнка
31.03.1878
Дочь: (Рябуха) Мария Евтихиева
Отец ребёнка: Рябуха Евтихий Андреевич
Смерть
01.09.1880