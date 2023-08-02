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Рябуха Сергей Евтихиевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

10.09.1887

Дата смерти

17.05.1922

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1887

Отец: Рябуха Евтихий Андреевич

Мать: Рябуха Акилина Федоровна

Бракосочетание
19.01.1905

Жена: Рябуха (Дикая) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
27.09.1907

Сын: Рябуха Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Рябуха (Дикая) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
03.04.1910

Дочь: (Рябуха) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Рябуха (Дикая) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
15.11.1912

Сын: Рябуха Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Рябуха (Дикая) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
02.10.1915

Сын: Рябуха Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Рябуха (Дикая) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
14.09.1921

Сын: Рябуха Афанасий Сергеевич

Мать ребёнка: Рябуха (Дикая) Евдокия Васильевна

Смерть
17.05.1922

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