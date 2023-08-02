Рябуха Сергей Евтихиевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1887
Дата смерти17.05.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1887
Отец: Рябуха Евтихий Андреевич
Мать: Рябуха Акилина Федоровна
Бракосочетание
19.01.1905
Рождение ребёнка
27.09.1907
Мать ребёнка: Рябуха (Дикая) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
03.04.1910
Дочь: (Рябуха) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Рябуха (Дикая) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
15.11.1912
Сын: Рябуха Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Рябуха (Дикая) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
02.10.1915
Мать ребёнка: Рябуха (Дикая) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
14.09.1921
Сын: Рябуха Афанасий Сергеевич
Мать ребёнка: Рябуха (Дикая) Евдокия Васильевна
Смерть
17.05.1922