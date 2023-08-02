Рябуха (Дикая) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябуха (Дикая) Евдокия Васильевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1905

Муж: Рябуха Сергей Евтихиевич

Рождение ребёнка
27.09.1907

Сын: Рябуха Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Евтихиевич

Рождение ребёнка
03.04.1910

Дочь: (Рябуха) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Евтихиевич

Рождение ребёнка
15.11.1912

Сын: Рябуха Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Евтихиевич

Рождение ребёнка
02.10.1915

Сын: Рябуха Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Евтихиевич

Рождение ребёнка
14.09.1921

Сын: Рябуха Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Евтихиевич

Смерть
Неизвестно

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