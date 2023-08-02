Рябуха (Дикая) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1905
Рождение ребёнка
27.09.1907
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Евтихиевич
Рождение ребёнка
03.04.1910
Дочь: (Рябуха) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Евтихиевич
Рождение ребёнка
15.11.1912
Сын: Рябуха Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Евтихиевич
Рождение ребёнка
02.10.1915
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Евтихиевич
Рождение ребёнка
14.09.1921
Сын: Рябуха Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Евтихиевич
Смерть
Неизвестно