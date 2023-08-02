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Рябуха Арефий Андреевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
189

Сын: Рябуха Иван Арефьевич

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Рождение
1864

Отец: Рябуха Андрей Трофимович

Мать: Шаповалова Параскева Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябуха Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пругло (Рябуха) Параскева Арефьева

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
27.07.1885

Дочь: Ставицкая (Рябуха) Евдокия Арефьева

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
23.07.1892

Сын: Рябуха Трофим Арефьевич

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Рябуха) Екатерина Арефиева

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Рябуха Павел Арефьевич

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
01.09.1902

Дочь: (Рябуха) Мария Арефиева

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
23.05.1904

Дочь: (Рябуха) Елена Арефьева

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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