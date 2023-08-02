Рябуха Арефий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
189
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Рождение
1864
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябуха Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пругло (Рябуха) Параскева Арефьева
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
27.07.1885
Дочь: Ставицкая (Рябуха) Евдокия Арефьева
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
23.07.1892
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Рябуха) Екатерина Арефиева
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
01.09.1902
Дочь: (Рябуха) Мария Арефиева
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
23.05.1904
Дочь: (Рябуха) Елена Арефьева
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Смерть
Неизвестно