Рябуха Анна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти04.03.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
189
Отец ребёнка: Рябуха Арефий Андреевич
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пругло (Рябуха) Параскева Арефьева
Отец ребёнка: Рябуха Арефий Андреевич
Рождение ребёнка
27.07.1885
Дочь: Ставицкая (Рябуха) Евдокия Арефьева
Отец ребёнка: Рябуха Арефий Андреевич
Рождение ребёнка
23.07.1892
Отец ребёнка: Рябуха Арефий Андреевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Рябуха) Екатерина Арефиева
Отец ребёнка: Рябуха Арефий Андреевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Рябуха Арефий Андреевич
Рождение ребёнка
01.09.1902
Дочь: (Рябуха) Мария Арефиева
Отец ребёнка: Рябуха Арефий Андреевич
Рождение ребёнка
23.05.1904
Дочь: (Рябуха) Елена Арефьева
Отец ребёнка: Рябуха Арефий Андреевич
Смерть
04.03.1921