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Рябуха Сергей Андреевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Рябуха Андрей Трофимович

Мать: Шаповалова Параскева Васильевна

Бракосочетание
18.10.1878

Жена: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1883

Дочь: (Рябуха) Васса Сергеевна

Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
03.05.1885

Сын: Рябуха Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1886

Сын: Рябуха Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
10.06.1888

Дочь: (Рябуха) Акилина Сергеевна

Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1890

Дочь: Шкода (Рябуха) Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1892

Сын: Рябуха Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1894

Дочь: (Рябуха) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1897

Сын: Рябуха Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1897

Сын: Рябуха Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Рябуха Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.1900

Сын: Рябуха Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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