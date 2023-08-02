Рябуха Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
18.10.1878
Рождение ребёнка
18.08.1883
Дочь: (Рябуха) Васса Сергеевна
Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1885
Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1886
Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1888
Дочь: (Рябуха) Акилина Сергеевна
Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1890
Дочь: Шкода (Рябуха) Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1892
Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1894
Дочь: (Рябуха) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.1897
Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.1897
Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1900
Мать ребёнка: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно