Шкода (Рябуха) Параскева Сергеевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1890
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Шкода) Феодосия Емельяновна
Отец ребёнка: Шкода Емельян Никитин
Бракосочетание
27.01.1908
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шкода Николай Емельянович
Отец ребёнка: Шкода Емельян Никитин
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Шкода Емельян Никитин
Смерть
Неизвестно