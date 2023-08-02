Шкода (Рябуха) Параскева Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкода (Рябуха) Параскева Сергеевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

14.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1890

Отец: Рябуха Сергей Андреевич

Мать: Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Шкода) Феодосия Емельяновна

Отец ребёнка: Шкода Емельян Никитин

Бракосочетание
27.01.1908

Муж: Шкода Емельян Никитин

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шкода Николай Емельянович

Отец ребёнка: Шкода Емельян Никитин

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шкода Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Шкода Емельян Никитин

Смерть
Неизвестно

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