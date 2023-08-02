Шкода Емельян Никитин
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Шкода Никита
Мать: ?
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Шкода) Феодосия Емельяновна
Мать ребёнка: Шкода (Рябуха) Параскева Сергеевна
Бракосочетание
27.01.1908
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шкода Николай Емельянович
Мать ребёнка: Шкода (Рябуха) Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Шкода (Рябуха) Параскева Сергеевна
Смерть
Неизвестно