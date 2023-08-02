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Шкода Емельян Никитин

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Шкода Никита

Мать: ?

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Шкода) Феодосия Емельяновна

Мать ребёнка: Шкода (Рябуха) Параскева Сергеевна

Бракосочетание
27.01.1908

Жена: Шкода (Рябуха) Параскева Сергеевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шкода Николай Емельянович

Мать ребёнка: Шкода (Рябуха) Параскева Сергеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шкода Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Шкода (Рябуха) Параскева Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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