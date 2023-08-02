Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябуха (Голубева) Ксения Ивановна

Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1857

Дата смерти

13.05.1922

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Голубева Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1878

Муж: Рябуха Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
18.08.1883

Дочь: (Рябуха) Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
03.05.1885

Сын: Рябуха Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
09.08.1886

Сын: Рябуха Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
10.06.1888

Дочь: (Рябуха) Акилина Сергеевна

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
14.10.1890

Дочь: Шкода (Рябуха) Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
07.07.1892

Сын: Рябуха Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
25.07.1894

Дочь: (Рябуха) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
04.07.1897

Сын: Рябуха Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
04.07.1897

Сын: Рябуха Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Рябуха Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
09.06.1900

Сын: Рябуха Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич

Смерть
13.05.1922

Мы используем куки для улучшения работы сайта.