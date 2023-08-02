Рябуха (Голубева) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти13.05.1922
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Голубева Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1878
Рождение ребёнка
18.08.1883
Дочь: (Рябуха) Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
03.05.1885
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
09.08.1886
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
10.06.1888
Дочь: (Рябуха) Акилина Сергеевна
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
14.10.1890
Дочь: Шкода (Рябуха) Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
07.07.1892
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
25.07.1894
Дочь: (Рябуха) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
04.07.1897
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
04.07.1897
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
09.06.1900
Отец ребёнка: Рябуха Сергей Андреевич
Смерть
13.05.1922