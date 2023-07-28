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Рябуха Тарас Андреевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Рябуха Андрей Трофимович

Мать: Шаповалова Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
11.03.1889

Сын: Рябуха Ефим Тарасович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Рябуха Георгий Тарасович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Рябуха Евтихий Тарасович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Рябуха Федот Тарасович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
15.04.1894

Сын: Рябуха Иван Тарасович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
15.01.1901

Сын: Рябуха Павел Тарасович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябуха Анна Емельяновна

Смерть
Неизвестно