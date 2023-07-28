Рябуха Тарас Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Рождение ребёнка
11.03.1889
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
15.04.1894
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
15.01.1901
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябуха Анна Емельяновна
Смерть
Неизвестно