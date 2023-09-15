Рябуха Анна Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1889
Отец ребёнка: Рябуха Тарас Андреевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Рябуха Тарас Андреевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Рябуха Тарас Андреевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Рябуха Тарас Андреевич
Рождение ребёнка
15.04.1894
Отец ребёнка: Рябуха Тарас Андреевич
Рождение ребёнка
15.01.1901
Отец ребёнка: Рябуха Тарас Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно