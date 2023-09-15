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Рябуха Анна Емельяновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1889

Сын: Рябуха Ефим Тарасович

Отец ребёнка: Рябуха Тарас Андреевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Рябуха Георгий Тарасович

Отец ребёнка: Рябуха Тарас Андреевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Рябуха Евтихий Тарасович

Отец ребёнка: Рябуха Тарас Андреевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Рябуха Федот Тарасович

Отец ребёнка: Рябуха Тарас Андреевич

Рождение ребёнка
15.04.1894

Сын: Рябуха Иван Тарасович

Отец ребёнка: Рябуха Тарас Андреевич

Рождение ребёнка
15.01.1901

Сын: Рябуха Павел Тарасович

Отец ребёнка: Рябуха Тарас Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябуха Тарас Андреевич

Смерть
Неизвестно
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