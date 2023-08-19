Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
28.10.1891
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Дорошенко Савва Самуилович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Дорошенко Савва Самуилович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Агриппина Саввична
Отец ребёнка: Дорошенко Савва Самуилович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Дорошенко Савва Самуилович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Елена Саввична
Отец ребёнка: Дорошенко Савва Самуилович
Смерть
Неизвестно