Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Рябуха Андрей Трофимович

Мать: Шаповалова Параскева Васильевна

Бракосочетание
28.10.1891

Муж: Дорошенко Савва Самуилович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Дорошенко Федор Саввич

Отец ребёнка: Дорошенко Савва Самуилович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Дорошенко Никифор Саввич

Отец ребёнка: Дорошенко Савва Самуилович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Агриппина Саввична

Отец ребёнка: Дорошенко Савва Самуилович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Дорошенко Емельян Саввич

Отец ребёнка: Дорошенко Савва Самуилович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Елена Саввична

Отец ребёнка: Дорошенко Савва Самуилович

Смерть
Неизвестно
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