Дорошенко Савва Самуилович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
28.10.1891
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Дорошенко) Агриппина Саввична
Мать ребёнка: Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Дорошенко) Елена Саввична
Мать ребёнка: Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна
Смерть
Неизвестно