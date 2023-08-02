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Дорошенко Савва Самуилович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Дорошенко Самуил Гордеевич

Мать: Дорошенко Мария Ивановна

Бракосочетание
28.10.1891

Жена: Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Дорошенко Федор Саввич

Мать ребёнка: Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Дорошенко Никифор Саввич

Мать ребёнка: Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Дорошенко) Агриппина Саввична

Мать ребёнка: Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Дорошенко Емельян Саввич

Мать ребёнка: Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Дорошенко) Елена Саввична

Мать ребёнка: Дорошенко (Рябуха) Параскева Андреевна

Смерть
Неизвестно

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