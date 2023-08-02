Дорошенко Самуил Гордеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Дорошенко Гордей
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорошенко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Дорошенко Савва Самуилович
Мать ребёнка: Дорошенко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Дорошенко Петр Самуилович
Мать ребёнка: Дорошенко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Дорошенко Митрофан Самуилович
Мать ребёнка: Дорошенко Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно