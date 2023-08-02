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Дорошенко Самуил Гордеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Дорошенко Гордей

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Дорошенко Савва Самуилович

Мать ребёнка: Дорошенко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Дорошенко Петр Самуилович

Мать ребёнка: Дорошенко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Дорошенко Митрофан Самуилович

Мать ребёнка: Дорошенко Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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