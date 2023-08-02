Дорошенко Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Мария Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорошенко Самуил Гордеевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Дорошенко Савва Самуилович

Отец ребёнка: Дорошенко Самуил Гордеевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Дорошенко Петр Самуилович

Отец ребёнка: Дорошенко Самуил Гордеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Дорошенко Митрофан Самуилович

Отец ребёнка: Дорошенко Самуил Гордеевич

Смерть
Неизвестно

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