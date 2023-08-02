Дорошенко Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Дорошенко Савва Самуилович
Отец ребёнка: Дорошенко Самуил Гордеевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Дорошенко Петр Самуилович
Отец ребёнка: Дорошенко Самуил Гордеевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Дорошенко Митрофан Самуилович
Отец ребёнка: Дорошенко Самуил Гордеевич
Смерть
Неизвестно