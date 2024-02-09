Рукавишникова (Мамонтова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавишникова (Мамонтова) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

20.12.1849 ст.

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1849 ст.

Отец: Мамонтов Николай Фёдорович

Мать: Мамонтова Вера Степановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1870

Сын: Рукавишников Константин Константинович

Отец ребёнка: Рукавишников Константин Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мамонтова Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Рукавишников Константин Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.12.1877 ст.

Сын: Рукавишников Николай Константинович

Отец ребёнка: Рукавишников Константин Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавишников Константин Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1921
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