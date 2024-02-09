Рукавишникова (Мамонтова) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.12.1849 ст.
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1849 ст.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Рукавишников Константин Константинович
Отец ребёнка: Рукавишников Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мамонтова Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Рукавишников Константин Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1877 ст.
Сын: Рукавишников Николай Константинович
Отец ребёнка: Рукавишников Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921