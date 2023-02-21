Мамонтов Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Мамонтов Фёдор Иванович

Мать: не указана

Смерть
1860
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