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Мамонтов Николай Фёдорович
Мамонтов Николай Фёдорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1807
Дата смерти
1860
Пол
Мужской
Отец
Мамонтов Фёдор Иванович
1760 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец:
Мамонтов Фёдор Иванович
Мать: не указана
Смерть
1860
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