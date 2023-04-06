Рукавишников Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.04.1848 ст.
Дата смерти29.11.1915 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1848 ст.
Отец: Рукавишников Василий Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Рукавишников Константин Константинович
Мать ребёнка: Рукавишникова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мамонтова Зинаида Константиновна
Мать ребёнка: Рукавишникова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
22.12.1877 ст.
Сын: Рукавишников Николай Константинович
Мать ребёнка: Рукавишникова Евдокия Николаевна
Работа или профессия
С 1893 по 1897
Городской голова.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1915 ст.
Петергоф, Петергофский уезд