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Рукавишников Константин Васильевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.04.1848 ст.

Дата смерти

29.11.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1848 ст.

Отец: Рукавишников Василий Никитич

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1870

Сын: Рукавишников Константин Константинович

Мать ребёнка: Рукавишникова Евдокия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мамонтова Зинаида Константиновна

Мать ребёнка: Рукавишникова Евдокия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.12.1877 ст.

Сын: Рукавишников Николай Константинович

Мать ребёнка: Рукавишникова Евдокия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 1893 по 1897
Москва, город федерального значения Москва
Городской голова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукавишникова Евдокия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.11.1915 ст.
Петергоф, Петергофский уезд
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