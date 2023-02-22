Архипов Фёдор Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти01.09.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Краснихина (ивлева) Акулина Фёдоровна
Мать ребёнка: ?
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832
Сын: Архипов (байков) Кирилл Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Смерть
01.09.1869
Причина смерти: Естественная смерть/старость