Архипов Фёдор Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Фёдор Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

01.09.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Архипов Семён Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1825

Сын: Архипов Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Краснихина (ивлева) Акулина Фёдоровна

Мать ребёнка: ?

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Архипов (байков) Кирилл Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Смерть
01.09.1869
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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