Архипов (Байков) Кирилл Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов (Байков) Кирилл Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Архипов Фёдор Афанасьев

Мать: Архипова Мавра Фёдоровна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Медунова Мария Кириллова

Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.04.1854

Сын: Архипов Максим Кириллов

Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.02.1856

Сын: Архипов Михаил Кириллов

Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.02.1856

Сын: Архипов Анисим Кириллов

Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Фёкла Кириллова

Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова

Рождение ребёнка
27.06.1861

Дочь: Марфа Кириллова

Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.11.1863

Сын: Архипов Григорий Кирилов

Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова

Рождение ребёнка
30.10.1866

Сын: Архипов Григорий Кириллов

Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Настасья Иванова

Смерть
Неизвестно
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