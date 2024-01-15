Архипов (Байков) Кирилл Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Архипов Фёдор Афанасьев
Мать: Архипова Мавра Фёдоровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Медунова Мария Кириллова
Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
21.04.1854
Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
08.02.1856
Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
08.02.1856
Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Фёкла Кириллова
Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
27.06.1861
Дочь: Марфа Кириллова
Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
06.11.1863
Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1866
Сын: Архипов Григорий Кириллов
Мать ребёнка: Архипова Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно