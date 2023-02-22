Архипова Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Медунова Мария Кириллова
Отец ребёнка: Архипов (байков) Кирилл Фёдоров
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Архипов (байков) Кирилл Фёдоров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Фёкла Кириллова
Отец ребёнка: Архипов (байков) Кирилл Фёдоров
Рождение ребёнка
27.06.1861
Дочь: Марфа Кириллова
Отец ребёнка: Архипов (байков) Кирилл Фёдоров
Рождение ребёнка
06.11.1863
Отец ребёнка: Архипов (байков) Кирилл Фёдоров
Рождение ребёнка
30.10.1866
Сын: Архипов Григорий Кириллов
Отец ребёнка: Архипов (байков) Кирилл Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно