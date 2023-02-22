Архипова Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Настасья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Медунова Мария Кириллова

Отец ребёнка: Архипов (байков) Кирилл Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Архипов Михаил Кириллов

Отец ребёнка: Архипов (байков) Кирилл Фёдоров

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Фёкла Кириллова

Отец ребёнка: Архипов (байков) Кирилл Фёдоров

Рождение ребёнка
27.06.1861

Дочь: Марфа Кириллова

Отец ребёнка: Архипов (байков) Кирилл Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.11.1863

Сын: Архипов Григорий Кирилов

Отец ребёнка: Архипов (байков) Кирилл Фёдоров

Рождение ребёнка
30.10.1866

Сын: Архипов Григорий Кириллов

Отец ребёнка: Архипов (байков) Кирилл Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов (байков) Кирилл Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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