Архипова Первая Жена Афанасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Архипов Трифон Афанасьевич
Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Архипов Ануфрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно