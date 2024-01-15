Архипова Первая Жена Афанасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Первая Жена Афанасия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Архипов Трифон Афанасьевич

Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Архипов Егор Афанасьев

Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Архипов Фёдор Афанасьев

Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Архипов Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Архипов Ануфрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Архипов Афанасий Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно
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