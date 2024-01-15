Архипов Семён Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Архипов Фёдор Афанасьев
Мать: Архипова Мавра Фёдоровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Архипов (байков) Фёдор Семёнович
Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Архипов Леонтий Семёнович
Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова
Рождение ребёнка
21.06.1854
Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова
Рождение ребёнка
09.08.1855
Дочь: Ульяна Семёнова
Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова
Рождение ребёнка
16.04.1862
Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова
Рождение ребёнка
12.03.1865
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова
Рождение ребёнка
14.05.1869
Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Ефимия Миронова
Смерть
Неизвестно