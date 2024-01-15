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Архипов Семён Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Архипов Фёдор Афанасьев

Мать: Архипова Мавра Фёдоровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Архипов (байков) Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Архипов Леонтий Семёнович

Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова

Рождение ребёнка
21.06.1854

Сын: Архипов Сергей Семёнов

Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.1855

Дочь: Ульяна Семёнова

Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Архипов Захар Семёнович

Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова

Рождение ребёнка
16.04.1862

Сын: Архипов Георгий Семёнов

Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1865

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1869

Сын: Архипов Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Архипова Ефимия Миронова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Ефимия Миронова

Смерть
Неизвестно
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