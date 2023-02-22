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Архипов Леонтий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Архипов Семён Фёдоров

Мать: Архипова Ефимия Миронова

Бракосочетание
07.02.1875

Жена: Архипова Анна Спиридонова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Дочь: Устина Леонтьева

Мать ребёнка: Архипова Анна Спиридонова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.07.1890

Дочь: Евфония Леонтьева

Мать ребёнка: Архипова Анна Спиридонова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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