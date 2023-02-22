Архипов Леонтий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Архипов Семён Фёдоров
Мать: Архипова Ефимия Миронова
Бракосочетание
07.02.1875
Рождение ребёнка
01.10.1882
Дочь: Устина Леонтьева
Мать ребёнка: Архипова Анна Спиридонова
Рождение ребёнка
27.07.1890
Дочь: Евфония Леонтьева
Мать ребёнка: Архипова Анна Спиридонова
Смерть
Неизвестно