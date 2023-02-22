Архипова Ефимия Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти11.09.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Архипов Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1848
Сын: Архипов Леонтий Семёнович
Отец ребёнка: Архипов Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Архипов Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Архипов Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
16.04.1862
Отец ребёнка: Архипов Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
12.03.1865
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Архипов Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
14.05.1869
Отец ребёнка: Архипов Семён Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1881