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Архипова Ефимия Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

11.09.1881

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Архипов Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Архипов Семён Фёдоров

Рождение ребёнка
1848

Сын: Архипов Леонтий Семёнович

Отец ребёнка: Архипов Семён Фёдоров

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Архипов Семён Фёдоров

Рождение ребёнка
1855

Сын: Архипов Захар Семёнович

Отец ребёнка: Архипов Семён Фёдоров

Рождение ребёнка
16.04.1862

Сын: Архипов Георгий Семёнов

Отец ребёнка: Архипов Семён Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1865

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Архипов Семён Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1869

Сын: Архипов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Архипов Семён Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Семён Фёдоров

Смерть
11.09.1881
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