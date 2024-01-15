Архипов (Байков) Фёдор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов (Байков) Фёдор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Архипов Семён Фёдоров

Мать: Архипова Ефимия Миронова

Бракосочетание
15.02.1867

Жена: Архипова (байкова) Евдокия Семёновна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
16.12.1867

Сын: Архипов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Архипова (байкова) Евдокия Семёновна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.08.1869

Дочь: Наталья Фёдорова

Мать ребёнка: Архипова (байкова) Евдокия Семёновна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.01.1872

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Архипова (байкова) Евдокия Семёновна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.01.1877

Сын: Архипов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Архипова (байкова) Евдокия Семёновна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.03.1879

Сын: Архипов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Архипова (байкова) Евдокия Семёновна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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