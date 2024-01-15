Архипов (Байков) Фёдор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Архипов Семён Фёдоров
Мать: Архипова Ефимия Миронова
Бракосочетание
15.02.1867
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
16.12.1867
Мать ребёнка: Архипова (байкова) Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
08.08.1869
Дочь: Наталья Фёдорова
Мать ребёнка: Архипова (байкова) Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
25.01.1872
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Архипова (байкова) Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
07.01.1877
Мать ребёнка: Архипова (байкова) Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
14.03.1879
Сын: Архипов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Архипова (байкова) Евдокия Семёновна
Смерть
Неизвестно