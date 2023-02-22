Архипов Андрей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Андрей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Архипов Фёдор Афанасьев

Мать: ?

Смерть
1855
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