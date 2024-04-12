Солотенкова (Фотиева) Екатерина Самуиловна
Место рождения
Дата рождения08.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.10.1873
Восприемники: д. Аристово крестьянин Илья Памерилов (?) и крестьянина Дмитрия Иванова жена Евдокия Акимова
Рождение
08.10.1873
Отец: Фотиев Самуил
Мать: Феодосия Иакинфова
Бракосочетание
24.04.1894
Поручители: по жениху - крестьянин села Лучинск Дмитрий Иванов и прибилетный солдат Максим Львов по невесте - крестьянин села Лучинск Прокопий Денисов и прибилетный солдат села Лучинск Александр Анис... Показать все
Рождение ребёнка
10.02.1898
Сын: Солотенков Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1901
Дочь: Матросова Марфа Осиповна
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович
Крещение 28.06.1901 Восприемники: д. Аристово крестьянин Михаил Самуилов Фотиев, с. Лучинск девица Варвара Миронова Голышкина
Рождение ребёнка
22.09.1903
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович
Крещение 23.09.1903 Восприемники: д. Аристово крестьянин Михаил Самуилов Фотиев и девица Марья Петрова Дойникова
Рождение ребёнка
1905
Сын: Солотенков Семен Осипович
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Солотенков Сергей Осипович
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1912
Сын: Солотенков Федор Осипович
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1918
Дочь: Ермишкина Мария Осиповна
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солотенкова Ольга Осиповна
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солотенков Василий Осипович
Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович
Смерть
Неизвестно