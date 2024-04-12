Солотенкова (Фотиева) Екатерина Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солотенкова (Фотиева) Екатерина Самуиловна

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Место рождения

Аристово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.10.1873
Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Аристово крестьянин Илья Памерилов (?) и крестьянина Дмитрия Иванова жена Евдокия Акимова
Рождение
08.10.1873

Отец: Фотиев Самуил

Мать: Феодосия Иакинфова

Аристово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
24.04.1894

Муж: Солотенков Осип Иванович

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Поручители: по жениху - крестьянин села Лучинск Дмитрий Иванов и прибилетный солдат Максим Львов по невесте - крестьянин села Лучинск Прокопий Денисов и прибилетный солдат села Лучинск Александр Анис... Показать все
Рождение ребёнка
10.02.1898

Сын: Солотенков Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1901

Дочь: Матросова Марфа Осиповна

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Крещение 28.06.1901 Восприемники: д. Аристово крестьянин Михаил Самуилов Фотиев, с. Лучинск девица Варвара Миронова Голышкина
Рождение ребёнка
22.09.1903

Сын: Солотенков Иван Осипович

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Крещение 23.09.1903 Восприемники: д. Аристово крестьянин Михаил Самуилов Фотиев и девица Марья Петрова Дойникова
Рождение ребёнка
1905

Сын: Солотенков Семен Осипович

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Солотенков Сергей Осипович

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1912

Сын: Солотенков Федор Осипович

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Солотенков Петр Осипович

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1918

Дочь: Ермишкина Мария Осиповна

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солотенкова Ольга Осиповна

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солотенков Василий Осипович

Отец ребёнка: Солотенков Осип Иванович

Смерть
Неизвестно
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