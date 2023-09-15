Ермишкина (Солотенкова) Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермишкина (Солотенкова) Мария Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1918

Отец: Солотенков Осип (Иосиф) Иванович

Мать: Солотенкова (Фотиева) Екатерина Самуиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермишкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ермишкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермишкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ермишкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермишкин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Ермишкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермишкина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Ермишкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермишкина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Ермишкин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермишкин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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