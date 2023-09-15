Ермишкина (Солотенкова) Мария Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермишкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ермишкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермишкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ермишкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермишкин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Ермишкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермишкина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Ермишкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермишкина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Ермишкин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно