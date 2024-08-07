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Фотиев Самуил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Фотей Иванов

Мать: Мавра Никифорова

Рождение ребёнка
1868

Сын: Самойлов (Фотиев) Михаил Самуилов

Мать ребёнка: Феодосия (Феодосья Акинфеева) Иакинфова

Рождение ребёнка
08.10.1873

Дочь: Солотенкова (Фотиева) Екатерина Самуиловна

Мать ребёнка: Феодосия (Феодосья Акинфеева) Иакинфова

Аристово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Фотиев (Самойлов) Иван Самуилов

Мать ребёнка: Феодосия (Феодосья Акинфеева) Иакинфова

Смерть
Неизвестно

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