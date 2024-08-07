Фотиев Самуил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Фотей Иванов
Мать: Мавра Никифорова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Самойлов (Фотиев) Михаил Самуилов
Мать ребёнка: Феодосия (Феодосья Акинфеева) Иакинфова
Рождение ребёнка
08.10.1873
Дочь: Солотенкова (Фотиева) Екатерина Самуиловна
Мать ребёнка: Феодосия (Феодосья Акинфеева) Иакинфова
Аристово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1878
Сын: Фотиев (Самойлов) Иван Самуилов
Мать ребёнка: Феодосия (Феодосья Акинфеева) Иакинфова
Смерть
Неизвестно