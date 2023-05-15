Феодосия (Феодосья Акинфеева) Иакинфова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия (Феодосья Акинфеева) Иакинфова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Самойлов Михаил Самуилов

Отец ребёнка: Фотиев Самуил

Рождение ребёнка
1878

Сын: Фотиев Иван Самуилов

Отец ребёнка: Фотиев Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солотенкова Екатерина Самуиловна

Отец ребёнка: Фотиев Самуил

Смерть
Неизвестно