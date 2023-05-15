Феодосия (Феодосья Акинфеева) Иакинфова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Фотиев Самуил
Рождение ребёнка
1878
Сын: Фотиев Иван Самуилов
Отец ребёнка: Фотиев Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солотенкова Екатерина Самуиловна
Отец ребёнка: Фотиев Самуил
Смерть
Неизвестно