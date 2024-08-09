Фотей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: Марфа Епифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Матрена Фотеева
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Афимья Фотеева
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Пелагея Фотеева
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Фекла Фотеева
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Настасья Фотеева
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Авдотья Фотеева
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Феодора Фотеева
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Фотиев Самуил
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Смерть
1848