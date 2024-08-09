Фотей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фотей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1770 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Около 1813 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: Марфа Епифанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Матрена Фотеева

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Афимья Фотеева

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Пелагея Фотеева

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Подкидыш Дмитрий Фотиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Фекла Фотеева

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Настасья Фотеева

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Авдотья Фотеева

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Феодора Фотеева

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фотиев Самуил

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Смерть
1848

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