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Подкидыш Дмитрий Фотиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Около 1841 г.р.
Около 1843 г.р.

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Фотей Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Федотова

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Фекла Федотова

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Авдотья Дмитриева

Мать ребёнка: Фекла Федотова

Смерть
Неизвестно

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