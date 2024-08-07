Подкидыш Дмитрий Фотиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Фотей Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Федотова
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Фекла Федотова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Авдотья Дмитриева
Мать ребёнка: Фекла Федотова
Смерть
Неизвестно